Mourinho e il futuro al Napoli, incontro con De Laurentiis in settimana

José Mourinho può restare in Italia non più a Roma, ma a Napoli. Il tecnico portoghese, esonerato dai Friedkin pochi giorni fa, è pronto a rimanere in Serie A con De Laurentiis che è più che interessato a lui. Secondo quanto riporta The Sunday Times, lo Special One è finitio nel mirino dei partenopei, con il presidente che è pronto a gettare le basi per un accordo. Nella prossima settimana, infatti, ci sarà un incontro tra le parti che parleranno di come le loro strade possano incrociarsi.

Mourinho in via del Corso con sciarpa e cappellino, selfie con un tifoso della Roma: «Vi voglio bene»

Mourinho al Napoli, incontro fissato

De Laurentiis ha cercato di sostituire al meglio Luciano Spalletti in questa stagione, ma non ci è riuscito con Garcia che è stato esonerato e Walter Mazzarri che ha vinto solo quattro volte. Per questo potrebbe rivolgersi a José in vista dell'estate, con il tecnico che è pronto a rimanere nel nostro campionato. Per dimostrare tutte le sue intenzioni, infatti, in questa settimana assisterà a una partita di Serie A.

Salta l'Arabia

La decisione arriva nonostante le offerte dall'Arabia Saudita, che sono state rifiutate dal tecnico portoghese.

Una di queste è quella del Al Shabab, squadra che la Roma affronterà il 24 gennaio in un'amichevole organizzata grazie al nuovo sponsor. Come riporta Pedro Morata, la proposta è stata rifiutata dal portoghese che potrebbe rimanere in Italia.