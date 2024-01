Lazio-Roma, lancio di fumogeni e tafferugli tra tifoserie dentro l'Olimpico: ecco cosa è successo

Tensione tra tifosi allo Stadio Olimpico per il derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Una frangia dei tifosi della Lazio e una di quelli della Roma sono entrati in contatto con una schermaglia che ha visto diversi lanci di fumogeni da una parte e dall'altra.

Tensione subito alle stelle in una delle partite più sentite dell'intero campionato italiano e che spesso è stata cornice di violenza dentro e fuori l'impianto del Foro Italico.

Lancio di fumogeni, cosa succede all'Olimpico

Proprio questo è succeso nei minuti antecedenti alla partita con i tifosi di Roma e Lazio che sono arrivati a contatto lanciandosi diversi fumogeni. La schermaglia è avvenuta tra la Tribuna Tevere e i Distinti Sud, con questi sostenitori che hanno dato sfoggio di come non si sta in uno stadio.