Sandro Munari ricoverato in gravi condizioni. La moglie della leggenda del rally: «Pregate per lui, non posso andarlo a trovare»

Sandro Munari ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La notizia che sconvolgere il mondo dell'automobilismo l'ha data la moglie Flavia in un post su Facebook dedicato al mitico pilota di rally: «Vorrei dividere con voi che volete bene a Sandro un mio grande peso sul cuore... Sandro è ricoverato da ieri all’ospedale, è piuttosto grave, non posso stare con lui neppure un minuto e questo mi uccide. Non l’ho mai lasciato solo ormai da almeno due mesi e non posso pensarlo addolorato e confuso senza nessuno che gli tenga la mano o che gli accarezzi la fronte. Vi chiedo una preghiera per lui affinché possa tornare almeno un poco ancora a casa da noi...».

APPROFONDIMENTI RALLY Sandro Munari, il Drago entrato nel mito del rally e i successi sulla... RALLY STORICO Il “Drago” e la “Fulvietta”. L'epico... L'EVENTO Targa Florio: 100 anni di passione, “a cursa” infiamma... GARA MITICA Rally di Montecarlo del 1968, la storia di una magica sfida di 50... IL LIBRO Campionato Italiano Rally: dalle origini ad oggi. La storia...

Il “Drago” e la “Fulvietta”. L'epico trionfo di Munari con la Lancia Fulvia HF nel Montecarlo del 1972

Munari, la leggenda del rally

Due volte campione italiano rally, campione d'Europa nel 1973, vincitore della Coppa Fia piloti nel '77, quattro volte campione a Montecarlo, era soprannominato "il Drago". Ha fatto grande la Lancia con la Stratos ed è diventato il simbolo del rally italiano. A marzo 2020 aveva sconfitto il Covid, adesso la corsa più difficile della sua vita.