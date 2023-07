ADRIA (ROVIGO) - La città e il Polesine sono pronti a riabbracciare l’eco del rombo dei motori. Domani e dopodomani, 8 e 9 luglio, la comunità del Groto ospiterà Pane e Rally Race, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne, aperta anche alle elettriche. Una quarantina gli iscritti. La manifestazione, organizzata da Driving the Future, vuole rievocare le quattordici edizi oni prima il Rally del Pane e poi il Rally di Adria, riportando così le storiche auto da corsa sulle strade che hanno scritto la storia della gara polesana.



LE VERIFICHE



Domani, dalle 17 alle 20, e domenica, dalle 7 alle 8.30, sono previste le verifiche in galleria Braghin. Le macchine, sfileranno, a spinta, lungo corso Vittorio Emanuele II. Piazza Bocchi e via Ruzzina, per l’occasione saranno chiuse al traffico dalle 14.30 alle 20 domani e dalle 6 alle 9 domenica. La partenza è prevista domenica alle 10.01 da riviera Matteotti, davanti a piazzetta Oberdan. Le vetture, dopo aver percorso le strade del Basso Polesine, rientreranno in città alle 15.30. Piazza Cavour ospiterà il parco arrivo. Le classifiche saranno invece esposte in galleria Braghin alle 17.30. Le premiazioni sono previste per le 18. «È con soddisfazione - dice i l primo cittadino Massimo Bobo Barbujani , uno dei fautori del ritorno del rally in citta assieme al cugino Angelo Lucio Cavallari - che invito gli amanti del rally e la cittadinanza a partecipare a ll’ iniziativa in ricordo del mitico Arnaldo Cavallari, pilota automobilistico e inventore del Pane Ciabatta e di Valerio Cavallari, già sindaco di Adria e presidente del Comitato organizzatore del rally di Adria per sei edizioni » .

Barbujani è sicuro che la gara regalerà spettacolo ed agonismo. « La manifestazione riproposta dopo una lunga pausa, l’ultima edizione risale al 2017, quest’anno coniuga tradizione ed innovazione, rivolge lo sguardo al passato ma, al contempo, si proietta nel futuro. Auto storiche sfileranno accanto ad auto moderne e alle auto elettriche, per le quali è previsto un particolare trofeo » .



TRAGITTI STORICI



L’iniziativa riporterà le auto da corsa e stradali sui tragitti che hanno scritto la storia della gara polesana. « L’appuntamento - conclude Barbujani , che farà da apripista assieme al suo storico navigatore Gianluca Levi - è domenica nel centro della città, dove è prevista la partenza delle auto che percorreranno il Basso Polesine per poi farvi ritorno. Fiore all’occhiello sarà il passaggio sulle strade di quella che fu la prova speciale di Rosolina Mare. Mi auguro che la partecipazione sia numerosa, visto che la gara rappresenta un importante punto di ripartenza per riportare i motori in città e per organizzare altre iniziative sportive accattivanti, fermo l’impegno dell’amministrazione comunale di porre in essere ogni possibile iniziativa per riaprire l’Adria International Raceway».