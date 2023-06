Christine Giampaoli Zonca e le battute sessiste a Sky: «Non mi sento offesa, era solo un complimento»

«Commenti sessisti? Non mi sento offesa, sono la prima a difendere Bobbi e Valsecchi». Queste le parole con cui è uscita allo scoperto Christine Giampaoli Zonca, la misteriosa ragazza bionda definita "un bel pacchetto di aggiornamenti" dall'opinionista di Sky Sport F1 Matteo Bobbi. Una battuta che aveva lo scopo (riuscito) di richiamare l'attenzione dell'inviato Davide Valsecchi, presente nel paddock del Gran Premio di Formula 1 in Spagna insieme alla collega Federica Masolin. In quel momento, durante la diretta dal bordo pista di Barcellona, la ragazza oggetto della battuta era inquadrata di spalle dalle telecamere di Sky.

Il siparietto avrebbe poi generato un'ondata di polemiche, a cui erano seguite le scuse dei due ex piloti.

L'intervista

Zonca, 29 anni, ha parlato in esclusiva in un'intervista a Mowmag, prendendo le difese dei due commentatori: «Mi dispiace molto che si sia scatenato tutto questo caso - ha raccontato la ragazza - conosco bene Davide e Matteo e quando ho scoperto che cosa fosse successo li ho sentiti personalmente: mi dispiace tantissimo che sia scoppiata una bomba per un semplice complimento». Nessuna offesa, quindi, per la destinataria della boutade: «Hanno fatto una battuta innocua e genuina, un complimento educato. E parlo anche per l'altra ragazza inquadrata: nessuna di noi due si è sentita offesa da questa storia». Non è un caso che Zonca conosca di persona Valsecchi e Bobbi. Anche lei, infatti, frequenta abitualmente l'ambiente del motorsport, essendo una pilota automobilistica (come ai tempi sono stati gli stessi Valsecchi e Bobbi) italiana naturalizzata spagnola.

Chi è Christine Giampaoli Zonca

Zonca è nata il 22 luglio 1993 da genitori italiani a Pondicherry, in India, dove ha vissuto per otto anni prima che la sua famiglia si trasferisse a Milano, e poi a Tenerife. In seguito ha ottenuto la cittadinanza spagnola e una laurea in tecnologia degli sport motoristici presso la Birmingham City University. In gioventù ha lavorato nel garage di un suo vicino e il primo telaio che ha acquistato era di una Golf MKII del 1988, seguito poi da quello di una Rally Corolla del 1989, soprannominata "Lolla". Nel 2014 Zonca, nel frattempo avvicinatasi al mondo del rally, ha vinto il suo primo titolo: il Campionato assoluto delle Canarie. Nel 2016 è stata membro della prima squadra di rally tutta al femminile a gareggiare ai Campionati del mondo di rally. Zonca gareggia con il soprannome di "Christine GZ". Quando non è al volante, si diletta anche nel ciclismo e nel padel.

Bobbi e Valsecchi sospesi? Cosa è successo

Dopo le polemiche, Bobbi e Valsecchi hanno fatto ammenda e hanno entrambi pubblicato messaggi di scuse sui social, indirizzati nei confronti di tutte le donne. I due commentatori sono stati sospesi da Sky, in vista del successivo weekend di gara in Canada previsto dal calendario di Formula 1.