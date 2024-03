Incidente rally in Ungheria, auto esce fuori strada e colpisce gli spettatori: 4 morti e 8 feriti

Tragedia durante una gara di rally in Ungheria nel pomeriggio di ieri (domenica 24 marzo): 4 spettatori hanno perso la vita, mentre 8 sono rimasti feriti.

La dinamica

La Skoda Fabia di Janos Toth è uscita di strada ad alta velocità nel corso della quinta prova speciale e dopo un testacoda ha travolto un gruppo di spettatori che si trovavano a bordo strada. Nell’impatto 4 persone hanno perso la vita. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente. La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente, con l’arrivo di ambulanze ed elicotteri di soccorso. Oltre ai quattro deceduti, ci sono stati anche otto feriti: un bimbo sarebbe in pericolo di vita, preoccupanti le condizioni ance di un altro uomo. Gli organizzatori hanno subito fermato la competizione, senza rilasciare alcuna dichiarazione.

I precedenti

Fino a ieri, erano state già due le tragedie che avevano colpito i rally ungheresi negli ultimi 4 anni: nell’agosto del 2020, Zsolt Toth perse la vita in un grave incidente al Miskolc Rally. Nel 2022, invece, uno spettatore morì sul colpo dopo essere stato colpito da un’auto durante un rally ad Ozd.