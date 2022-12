Marco Dell'Uomo, trovato morto a Roma l'ex pugile: aveva 56 anni. E' stato campione italiano dei pesi medi

Lutto nel mondo della boxe romana. Ieri pomeriggio nella sua abitazione a Tor Bella Monaca, è stato trovato privo di vita, l’ex campione della boxe Marco Dell’Uomo. Il pugile aveva 56 anni. Cordoglio è stato espresso anche dalla Federazione Pugilistica Italiana attraverso un post sulla pagina ufficiale Facebook.

Chi era il pugile Marco Dell’Uomo



L’ex atleta, attualmente ricopriva il ruolo di istruttore sportivo, ed è stato attivo nella boxe professionistica dagli inizi degli anni 90 fino ai primi anni 2000 nei pesi medi e supermedi. Il suo debutto è arrivato all’età di 23 anni: in carriera ha vinto il titolo italiano dei pesi medi proprio in occasione del suo ultimo incontro nel marzo del 2002. Un riconoscimento arrivato al terzo tentativo dopo aver mancato l’obiettivo prima nel 1998 e poi nel 2001.

La morte



Al momento la causa del decesso non è nota. Non si esclude tuttavia l’ipotesi di un gesto estremo ma in tal senso non sono ancora emersi riscontri ufficiali. Ad ogni modo in tanti nel settore hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Marco Dell’Uomo che anche dopo la fine della sua carriera da professionista aveva deciso di rimanere in questo ambiente dedicandosi all’insegnamento della boxe.