Daniele Scardina, il pugile torna a casa dopo 10 mesi di ricovero: «Salire e risorgere come una fenice»

Passerà il Natale a casa il pugile Daniele Scardina, ricoverato in ospedale da quando lo scorso 28 febbraio un malore in allenamento lo fece entrare in coma e ne mise a rischio la vita.

Il post

L'annuncio lo ha dato lo stesso 'King Torettò con un post sui social: 'Cadere e poi rialzarsi.

Cos'era successo

A fine settembre, sempre via social, il pugile 31enne di Rozzano (Milano) aveva rotto il silenzio, facendo capire con un messaggio di speranza di aver intrapreso la strada del recupero, pur lento e faticoso, dopo aver lottato per sopravvivere. Come allora, il suo post si chiude con i ringraziamenti per chi lo ha sempre sostenuto: »Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere«, conclude.