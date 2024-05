Hamilton: «Mi piacerebbe moltissimo lavorare con Newey in Ferrari. È in cima alla mia lista»

«Se ho espresso alla Ferrari e al presidente Elkann il desiderio di avere con me Newey? Sono tutte conversazioni private, ma se dovessi fare una lista di persone con cui vorrei lavorare, lui sarebbe in cima»: così Lewis Hamilton nella conferenza stampa che apre il fine settimana del Gran premio di Miami di Formula uno su tema che tiene banco nel circus e cioè su dove andrà Adrian Newey, dopo che la Red Bull ha ufficializzato la prossima separazione dal geniale progettista. «Quando sono entrato in McLaren la macchina era un'evoluzione del suo lavoro, per cui mi sentivo un privilegiato - ha aggiunto il britannico della Mercedes che dalla prossima stagione correrà con la Ferrari - Abbiamo visto che i team dove ha lavorato sono stati sempre grandi avversari per tutti.

Ma è sempre il team che conta più di tutto, quindi l'esperienza che lui porta viene sfruttata da cui resta. Ma ogni team sarebbe fortunato nel lavorare con lui».

«Mi piacerebbe moltissimo lavorare con Newey alla Ferrari, ha fatto un lavoro straordinario nella sua carriera. Sarebbe un acquisto straordinario - ha aggiunto - Ma la Ferrari ha fatto passi avanti, sarebbe fantastico. Quanto alla gara a Miami, abbiamo fatto passi avanti e speriamo possa essere un buon weekend. Dove trovo la motivazione? Nel voler sempre migliorare, la consapevolezza che ci possono essere davanti sempre dei giorni migliori. Lavorare con le persone, gli alti e bassi che ci possono essere... beh, poi amo quello che faccio. Senza dimenticare la voglia di rendere orgogliosa la mia famiglia che ha lavorato duro per permettermi tutto questo»