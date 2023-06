Pugno in testa dopo lite tra automobilisti: grave 39enne. In fuga l'aggressore

CASTELFRANCO VENETO - Un uomo di 39 anni, kosovaro, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso per il trauma alla testa riportato in una lite tra automobilisti scoppiata a Castelfranco Veneto in via Pagnana. La persona ferita sarebbe stata raggiunta al volto da un pugno sferrato da uno sconosciuto fuggito dopo l'episodio e ora ricercato dai carabinieri. Il fatto, secondo quanto si è appreso, si sarebbe verificato intorno alle 18 di oggi 19 giugno 2023 dopo un breve inseguimento ed in seguito ad un litigio per un diritto di precedenza vicino alla Baita al Lago. I due litiganti sono scesi dall’auto, uno a bordo di un’utilitaria che poi è scappato dopo aver colpito con un pugno al volto il 39enne kosovaro, residente nel padovano, che cadendo a terra è rimasto immobile. E' stato portato via con l’elicottero.