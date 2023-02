ESTE-MONSELICE - Si soffia il naso, poi si accascia e perde conoscenza. Tragedia a Este (Padova), dove la comunità è scossa per la morte di Edoardo Zattin, 18 anni, colpito mercoledì sera da un malore mentre faceva boxe. È il quinto caso in pochi anni di giovanissimo sportivo morto improvvisamente per episodi cardiaci o neurologici. Edoardo è stato dichiarato clinicamente morto ieri sera. Era ricoverato nel reparto di rianimazione neurochirurgica dell’ospedale di Padova, dove i medici hanno tentato l’impossibile per salvarlo, anche se le sue condizioni erano fin da subito apparse disperate. «Adesso stiamo andando a salutarlo», queste le poche parole del padre Enrico, raggiunto ieri pomeriggio al telefono, mentre guidava da Este a Padova per stringere un’ultima volta la mano al figlio.

La disgrazia si è consumata a Monselice, nella palestra che il giovane frequentava dallo scorso settembre. Edoardo, sano e sportivo, si era iscritto ad un corso di boxe amatoriale, disciplina che non contempla il contatto fisico ma solo la simulazione di tecniche. Erano da poco passate le 22 di mercoledì sera e i presenti, una decina di frequentanti e due istruttori, si stavano riposando qualche istante. Ad un certo punto, Edoardo ha preso un fazzoletto e si è soffiato il naso. «Immediatamente dopo, è crollato a terra privo di sensi e da quel momento non si è più risvegliato - racconta Matteo Zenna, titolare della palestra - Gli istruttori hanno subito chiamato i soccorsi e messo il ragazzo in posizione laterale di sicurezza. Respirava autonomamente e il polso era vivo, ma non rispondeva agli stimoli». Nel giro di poco, è giunta un’ambulanza dal vicino ospedale di Schiavonia, ma per la gravità della situazione Edoardo è stato direttamente portato a Padova. La mattina dopo, i compagni della 4ª Afm (l’ex ragioneria) sapevano già tutto e guardavano con angoscia a quel banco vuoto. Le notizie che filtravano si son fatte sempre più disperate, fino al tragico epilogo di ieri. È costernato Alessandro Donà, dirigente scolastico dell’istituto Atestino: «Edoardo aveva una bellissima pagella, con una media vicina all’8 ed era un ragazzo responsabile e impegnato. Siamo tutti molto scossi. Mando un messaggio di vicinanza ai miei studenti». Bravo nello studio, eccellente nello sport. Fin dall’infanzia, Edoardo Zattin aveva giocato a basket nella squadra del Redentore Este.

«Era molto competitivo, carismatico e sapeva fare gruppo - ricorda un ex compagno - La sua invidiabile forma fisica era frutto di un duro lavoro». Ed Edoardo aveva davvero i numeri per far bene: da Este si era trasferito a giocare in Emilia Romagna, senza però dimenticare da dove veniva. «Ringrazio i miei genitori perché mi hanno sempre sostenuto e scarrozzato - aveva dichiarato in un’intervista rilasciata ad ottobre 2020 - Devo tutto al mio primo allenatore Silvio Di Meo, che mi ha preso sotto la sua ala e mi ha fatto crescere». Poi un infortunio al menisco aveva momentaneamente interrotto il suo percorso, ma all’allenamento non rinunciava mai.