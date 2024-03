Valdobbiadene, terra da scoprire

Una delle capitali del Prosecco, una località ricca di cantine nonché la sede dell’Associazione Strada del Prosecco. Il borgo di Valdobbiadene, arrampicato su un colle particolarmente ripido, consente ai turisti e agli appassionati di queste zone di passeggiare per le vie di un centro storico ricco di edifici neoclassici, dal campanile settecentesco alla chiesetta di San Gregorio, fino al municipio. Il centro storico del comune ruota attorno a piazza Marconi, sulla quale si affacciano il Duomo di Santa Maria Assunta, il campanile e la Torrefazione Spinetta, la più piccola d’Italia, che dal 1956 è meta di visita per gli appassionati dei caffè pregiati.

Gli altri borghi

Oltre al comune di Valdobbiadene, nella zona e lungo la strada del Prosecco sorgono anche altri borghi storici: è il caso di Asolo, uno dei più belli d’Italia, che negli anni ha ospitato una serie di artisti e scrittori, da Eleonora Duse a Giosuè Carducci.

La cattedrale a tre navate con colonne in pietra, Porta Loreggia e la Fontanella Zen sono solamente alcuni dei luoghi da visitare ad Asolo, la cui Rocca, simbolo della città, è situata sulla sommità del monte Ricco. Il castello della Regina Cornaro è un altro monumento da non perdere per via dei suoi scorci particolarmente suggestivi; via Browing si sviluppa sotto ai portici con negozi che richiamano alla tradizione culinaria e non solo di queste zone; il giardino di Villa Freya è dedicato alla scrittrice Freya Stark. C’è poi piazza Maggiore, il cuore del borgo, sulla quale si affacciano antichi edifici storici e una meravigliosa fontana cinquecentesca.

La Strada del Prosecco

Il percorso principale della Strada del Prosecco prevede circa 90 chilometri, seguendo un itinerario che era stato tracciato per la prima volta nel 1966: un viaggio che unisce Valdobbiadene a Conegliano, toccando tappe irrinunciabili per gli amanti del buon vino.

Ma vi sono anche molti altri percorsi che si inerpicano sui colli delle aree limitrofe: vigneti, borghi, paesi dove è possibile respirare storia, arte e cultura, con paesaggi di maestosa bellezza. Inoltre, è possibile incontrare le perle della gastronomia tipica del territorio, assecondando le proprie sensibilità e il proprio gusto.

Tra le “deviazioni tematiche” più apprezzate c’è il Feudo dei signori di Collalto, che tocca il Castello di Susegana, edificio che risale al XIV secolo e ritenuto uno dei più vasti sistemi fortificati d’Italia, con un doppio giro di mura posto alla sommità di un colle. Restaurato in seguito ai gravi danni riportato durante la Prima guerra mondiale, è uno dei monumenti più interessanti della zona.