VENEZIA - Mostra del cinema di Venezia e party: nonostante le defezioni sindacali di molte star americane, gli appuntamenti saranno numerosi al Lido (e non solo) per una edizione che festeggia gli 80 anni. Si comincia domani, vigilia dell'inaugurazione ufficiale, nella terrazza dell'hotel Danieli con "Stars over Venice, A Lovely Night" in collaborazione con la rivista "Variety", dj set a cura di Joe T Vannelli, per rendere omaggio al regista Damien Chazelle, premio Oscar che presiederà la giuria internazionale di Venezia80. Tra le proposte gourmet i piatti che richiamano il film "Babylon" e "First Man" mentre "Mia Passione" è il cocktail che si ispira al film che ha catturato i cuori di molti, "La La Land".

Giovedì 31 agosto, dalle 19, all'Isola di San Giorgio, cerimonia di premiazione del Diane Von Furstenberg Awards. Tra le cinque donne premiate ci sarà Amal Alamuddin, accompagnata dal marito George Clooney. Sempre il 31 il party Cartier a Cà Giustinian con il compositore Justin Hurwitz, musicista di fiducia del regista Damien Chazelle.

Benché chiuso da 13 anni, l'Hotel des Bains riaprirà l'1 e il 2 settembre per due esclusivi party in stile rosso Campari, attesi il cast di "Adagio" di Sollima e "Comandante" di De Angelis. Il 2 settembre riflettori puntati sull'Arsenale per "One Night Only Venezia", sfilata della collezione di alta moda Privé di Giorgio Armani (il Gruppo sostiene con una donazione l'organizzazione no profit "We are here in Venice" che si dedica alla salvaguardia della città e della sua laguna). Prima della sfilata, gli ospiti sono attesi a bordo dello yacth dello stilista per un aperitivo. Il giorno prima, venerdì 1 settembre, alla Peggy Guggenheim Armani organizzerà inoltre una festa esclusiva con selezionati ospiti.

Cà Sagredo, il 2 settembre, è la casa del premio Kinéo: alla cerimonia sarà presente la madrina, l'attrice messéicana Ana de la Reguera, al Festival con Michel Franco per il film "Memory." Domenica 3 settembre il galà amfAR, la Fondazione per la ricerca sull'Aids, alla Scuola Grande della Misericordia: un concerto di Rita Ora e Leona Lewis farà da colonna sonora alla cena di gala, tra i partner The Red Sea International Film Festival, in onore di Ava DuVernay.

L'hotel Excelsior, domenica 3 settembre, ospiterà il "Filming Italy Best Movie Award", voluto da Tiziana Rocca e Vito Sinopoli per premiare il meglio del cinema italiano: nella Sala degli Stucchi, per la cena di gala, a fare gli onori di casa ci saranno le madrine Martina Stella e Laura Chiatti. Tra i vincitori Aldo, Giovanni e Giacomo, Alessandro Siani e i due premi Oscar italiani Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo che riceveranno il premio alla carriera.

Al Centurion Palace, il 4 settembre, serata Diva e Donna con Sandra Milo e Rita Pavone. L'8 settembre il Centurion ospiterà il galà del premio Rotella. E al ristorante Antinoo con lo chef Giancarlo Bellino sono attesi Sofia Coppola a Piefrancesco Favino.

GIRO DI BOA

Il 6 settembre cocktail party di TheFilmClub & The Hot Corn a Villa Predelli, il 7 settembre la terrazza Cartier è il cuore della festa del magazine "Ciak". La M22 Terrazza, affacciata sul mare, ospiterà il 2 settembre il cocktail di Unifrance in onore del cinema francese. Il Reef beach bar del Des Bains si annuncia come uno degli hot spot con appuntamenti il 5 per il party per Next Geneation Awards con tanti giovani attori, si vocifera la presenza del cast di "Mare Fuori", e il 6 per un evento Borsalino con la madrina di Venezia80, Caterina Murino. Campari Lounge, davanti all'ex Casinò del Lido, da anni cuore "glam" della Mostra del Cinema, di giorno è luogo di incontri e conferenze, di sera si trasforma nel set di aperitivi e feste. E sulla Terrazza Biennale lo chef della Mostra Tino Vettorello proporrà il piatto dell'anno a base di granchio blu.

Mercoledì 6 settembre la maison dei gioielli Pomellato insieme alla Fondazione Venetian Heritage, diretta da Toto Bergamo Rossi, inaugurerà la nuova illuminazione della facciata della Galleria Giorgio Franchetti alla Cà d'Oro. Sempre il 6, sulla terrazza dell'Excelsior party di Elle, a cura di Joydis, con Anna Ferzetti, Barbara Ronchi e Carla Signoris. Tra gli eventi a Palazzina Grassi si segnalano il party di "Vanity Fair" il 4 settembre con dj Graziano Della Nebbia, il 6 settembre è la volta di Scuderia AlphaTauri che presenta "Whatever it Takes - the Race before the Races" sul team di Formula 1.