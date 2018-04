Il conte Giovanni Volpi (80 anni) ha sposato la vedova Rizzo a Madrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Matrimonio per pochi e selezionati invitati, quello celebrato nellatra il conte, vedova del famoso fotografo e designer italiano. Anche in questa circostanza l'80enne figlio di Giuseppe Volpi, fondatore di Porto Marghera e ispiratore della Mostra del Cinema, ha tenuto fede alla propria fama di riservatissimo con una cerimonia organizzata da un'amica della sposa, aperta solo agli amici più stretti e resa nota a cose fatte.Da tempo Giovanni vive tra, dopo la vendita qualche anno fa di. Rimane comunque proprietario del palazzo sul Canal Grande, con il suo motoscafo d'epoca utilizzato in occasione di svariatela gondola blasonata e il salone affrescato da Ettore Tito a glorificazione della famiglia. Fondatore della Scuderia Serenissima, operativa nel settore delle gare automobilistiche, lo scorso giugno è tornato alla ribalta per il sequestro preventivo del suo palazzo da parte del Tribunale di Venezia, che gli aveva contestato un'di 5 milioni di euro.