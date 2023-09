Sfilata di stelle al party dedicato alle donne: da Eleonora Daniele a Bianca Guaccero. Sandra Milo: «Ragazze non siate aggressive con gli uomini»

VENEZIA - Sfilata di stelle all'evento Diva e Donna firmato da Tiziana Rocca in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il party glamour che premia le donne importanti, giunto alle 19esima edizione, si è svolto nell'incantevole cornice dell'hotel Centurion con affaccio sul Canal Grande. Una delle ospiti d'onore è Sandra Milo che ha compiuto 90 anni e ha ritirato il riconoscimento alla carriera.

E alle giovani donne consiglia ironica non siate aggressive con l'altro sesso.

Il secondo premio alla Carriera è andato a Rita Pavone, che ha appena festeggiato i 60 anni dal suo esordio. E ci ha svelato com'è stato lavorare per tanto tempo con il marito Teddy Reno.

Pioggia di flash anche per Bianca Guaccero che ritira il premio per la tv ed è pronta per i nuovi progetti professionali in Rai e al cinema.

Premiato come attore dell'anno Enrico Brignano, arrivato in laguna con la moglie Flora Canto. L'artista romano ha fatto sorridere i presenti improvvisandosi oste e tagliando la porchetta. (servizio di Emiliana Costa)