George Clooney e Amal a Venezia, l'intervista esclusiva all'evento "blindato": «Ci siamo sposati qui, la città più romantica»

VENEZIA - George Clooney a Venezia. Amal Clooney ha ricevuto il Diane von Furstenberg Award per il suo impegno come avvocata in difesa dei diritti umani. E George da buon marito, è volato in laguna per starle accanto.

L'attore hollywoodiano, che non sarà alla Mostra del Cinema per via dello sciopero, ha partecipato alla cerimonia di premiazione, alla Fondazione Cini nell'Isola di San Giorgio a Venezia. Proprio nella città in cui nel settembre 2014 ha sposato la sua Amal.

Al momento della premiazione, blindatissima, è Amal che fa una dolce dedica al marito: «Tu come Venezia mi togli il fiato». E l'emozione sale.

Presente alla cerimonia in qualità di “premiante” l'attrice doppio Oscar Emma Thompson che da 3 anni è una cittadina veneziana a tutti gli effetti con tanto di casa e residenza. E al Gazzettino svela com'è nata l'idea. (servizio di Emiliana Costa)