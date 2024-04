Leah Halton, il video su Tik Tok che batte tutti i record: è il più visto con oltre 700 milioni di visualizzazioni (e non si sa perché)

In pochi secondi un video della modella australiana Leah Halton ha raggiunto ben 700 milioni di visualizzazioni su Tik Tok. Ma come ha fatto? Il video in questione, pubblicato lo scorso 5 febbraio, oltre le visualizzazioni, ha ottenuto 46,3 milioni di like,1,6 milioni di commenti e ben 4,1 milioni di salvataggi. Numeri veramente da capogiro per un video semplice come questo.

Il video più visto su Tik Tok, ma come ha fatto a rompere gli algoritmi?

Si sa, gli algoritmi delle piattaforme social sono sempre un mistero, ma forse il segreto è proprio questo: l’algoritmo di TikTok potrebbe davvero amare la semplicità e l’immediatezza. Un successo inspiegabile: cosa si cela dietro gli oscuri meccanismi dell'algoritmo di ByteDance su TikTok? Sta di fatto che Leah si è posizionata nella top ten dei video più visti. Il primo posto rimane però saldamente in mano dell'Italia: il nostro Khaby Lame in un video in cui pela una banana.

Ma chi è Leah Halton?

Leah Halton ha 23 anni. Nata in Australia il 6 gennaio 2001, è una modella, influencer ed makeup artist. Su TikTok, dove è conosciuta con il nickname di @looooooooch, può vantare 8 milioni di follower. Parliamo quindi di una ragazza che già postava da anni sui social ma sono ancora del tutto inspiegabili questi numeri da record.