Sandro Milo, l'ultima intervista al Gazzettino alla Mostra del Cinema 2023. L'appello alle giovani donne: «Non siate troppo aggressive con gli uomini»

VENEZIA - «Alle ragazze di oggi vorrei consigliare il rispetto per tutti, anche per l'altro sesso. È vero che noi ci riteniamo più intelligenti, però, è una cosa che non dobbiamo far pesare». È il consiglio di Sandra Milo alle giovani donne nell'ultima intervista rilasciata al Gazzettino in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2023.

L'attrice, che aveva compiuto 90 anni lo scorso 11 marzo, ha ritirato il premio alla Carriera nel corso dell'evento Diva e Donna organizzato da Tiziana Rocca, che si è svolto all'Hotel Centurion sul Canal Grande.

Sandra Milo, insieme a Rita Pavone, è stata ospite d'onore della serata e ai nostri microfoni ha lanciato il suo messaggio alle giovani donne, quello di non essere troppo aggressive con l'altro sesso. «La consapevolezza della nostra intellogenza - ha concluso - l'artista - ti dà forza però ti deve dare anche comprensione, altrimenti diventa povertà. Vorrei che le ragazze di oggi fossero consapevoli di questo perché è già molto essere così forti».

Sandra Milo si è spenta, stamane lunedì 29 gennaio, nella sua casa di Roma. Cordoglio unanime da tutto il mondo dello spettacolo per l'indimenticabile musa di Federico Fellini.