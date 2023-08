Venezia 80, svelati tutti i segreti della Mostra del cinema: chi ci sarà e i grandi assenti - Il programma completo

LIDO DI VENEZIA - Le ragazzine aspettavano Zendaya, avranno Pierfrancesco Favino. Speravano in un selfie con Emma Stone (e le loro mamme con Bradley Cooper), potranno contare (forse) su Adam Driver e Penelope Cruz. Sono gli effetti dello sciopero degli attori americani, tanto che al Lido quest’anno potranno esserci solo quelli di produzioni indipendenti e ammesso che ottengano la deroga. Ma, pur senza i lustrini a stelle e strisce, alla Mostra del cinema di Venezia, nell’edizione numero 80, lo spettacolo è assicurato, come dimostra il calendario degli undici giorni di festival reso noto oggi, mercoledì 9 agosto, dalla Biennale.

I cinefili si preparino, i biglietti sono in vendita dalle 15 di venerdì 11 agosto.



Non si sa se alla cerimonia inaugurale di mercoledì 30 agosto arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (al momento è più no che sì, nel caso sarebbe la sua quarta volta al Lido dopo le edizioni del 2015, del 2017 e del 2021), ci saranno, però, i rappresentanti del nuovo governo, a partire dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ancora: non ci sarà la festa di gala sulla spiaggia dell’Excelsior, ma ormai ci si è abituati. E per gli amanti del gossip una delle passerelle più attese sarà quella del film Enea di Pietro Castellitto: la protagonista Benedetta Porcaroli farà ancora coppia col regista (l’ex di Matilde De Angelis) o confermerà il ritorno di fiamma con Riccardo Scamarcio? Nulla si sa neanche della trama di Memory, il film di Michel Franco. E qui la speranza dei cacciatori di selfie, visto che è un film indipendente e sarà presentato venerdì 8 settembre, cioè l’ultimo giorno della Mostra, è che la protagonista Jessica Chastain ottenga la deroga e arrivi al Lido.

IL PROGRAMMA COMPLETO