Malo, Corneliani, Lagerfeld s'alza il sipario su Pitti Uomo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSESono diventati così tanti gli appuntamenti di Pitti Uomo che i quattro giorni di manifestazione non bastano più. Così Firenze si anima già a partire da lunedì prossimo, quando presso l'Istituto Marangoni l'imprenditore Alessandro Bastagli, in un'intervista condotta da Giusi Ferrè, racconterà il suo percorso imprenditoriale da Gianni Versace a Shanghai Tang, passando per il pret a porter di Walter Albini, lo sport di Everlast, Dimensione Danza e Virtus Palestre, i filati di alta moda Linea Più. Ma il clou della giornata sarà...