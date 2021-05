Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DISPOSIZIONIPer gli ingressi nelle aree della Biennale, gli organizzatori hanno definito un piano anti-Covid che sarà attuato per tutto il periodo della mostra internazionale. Piccole ma indispensabili norme o accorgimenti per una visita in grande tranquillità di tutti, visitatori e espositori. Queste le principali disposizioni per la sicurezza concordate con le autorità amministrative e sanitarie e che saranno funzionali alla gestione...