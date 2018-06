CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVOLUZIONELE MANSLa strada per il futuro ce la indicano la pista e le corse automobilistiche che, mai come ora, hanno stabilito una connessione così stretta per sviluppare quelle soluzioni tecniche che ci aiuteranno ad avere una mobilità più pulita ed amica dell'ambiente, ma senza rinunciare alle prestazioni: anzi portandole ad un livello inedito. Il minimo comune denominatore di tutto questo si chiama elettrificazione e l'ultima dimostrazione l'ha data la 24 Ore di Le Mans di domenica dove ha vinto, per la prima volta, la Toyota che,...