L'ITINERARIOIl Trail running è ormai una disciplina molto diffusa anche nel Triveneto. Questa specialità di corsa assai faticosa, si svolge in pendenza lungo sentieri di montagna e di collina in ambienti naturali spesso molto belli e suggestivi. La sua diffusione in questi ultimi anni, soprattutto in montagna, è andata aumentando vistosamente coinvolgendo tantissimi sportivi e molte località.LA PASSIONE DELLA CORSAOrmai quasi ogni paese di montagna ha la sua corsa e l'organizzazione di queste manifestazioni sportive, che spesso coinvolgono...