IL GIALLO

Un giallo all'italiana che mette insieme l'indagine poliziesca e la profilazione psicologica, e che ha come fil rouge il mare. Il violino della salvezza, nelle librerie dal 14 luglio, è l'ultimo romanzo di Salvatore Bilardello, siciliano di nascita ma adottato dalla città di Trieste dove trascorre parte dell'anno, con il quale ha vinto la quarta edizione del Premio Fai viaggiare la tua storia, promosso da Autogrill e Libromania in collaborazione con DeA Planeta Libri. Il romanzo, ambientato a Trieste, racconta di una ferita mai rimarginata e di una serie di delitti inspiegabili che danno vita ad un'indagine dal ritmo serrato. Siamo in ottobre e la città di Trieste sembra un dipinto. Anche il commissario Renzo De Stefano cerca di godersi l'atmosfera di festa che la Barcolana porta in città, quando arriva la notizia che la 47° edizione della famosa regata è stata macchiata da un duplice delitto: a bordo di un'imbarcazione sono stati ritrovati due corpi, uno dei quali marchiato a sangue con le misteriose lettere NN. Il commissario inizia a indagare, ma gli omicidi si susseguono in diversi luoghi della città. Il marchio NN sembra essere il piano di una mente spietata. Tra false piste e la pressione di un'opinione pubblica spaventata, De Stefano e i suoi uomini iniziano una corsa contro il tempo per fermare la scia di sangue e che si intreccia alla dolorosa storia della città.

LEGAME CON TRIESTE

Una città che l'autore ama molto, e che è già stata scenario di un suo libro precedente dall'eloquente titolo Bora Nera, un thriller che scava nell'animo dei personaggi, mescolando il vento di Scirocco siciliano e la Bora triestina. Trieste, così come Marsala, sono due città di mare che da una parte all'altra dell'Italia si chiamano e si riconoscono simili, confermando il legame di sangue che Bilardello ha con il mare e che diventa il tratto fondamentale dei suoi gialli. In questo suo ultimo romanzo, dedicato al padre filosofo, scrittore e grande bibliofilo, che mi ha trasmesso l'amore per i libri, il sapere e il valore profondo della cultura come si legge nella prefazione, l'autore mischia l'anima e la storia di Trieste con gli elementi polizieschi che si tingono del caratteristico sapore mitteleuropeo dell'Italia di confine.

Salvo Bilardello è un chimico prestato alla scrittura, ha lavorato nelle più grosse multinazionali del farmaco in Tunisia, Ucraina e Svizzera e oggi si occupa di consulenze chimiche. Ma la sua grande passione per George Simenon e per Henning Mankell lo spingono a scrivere romanzi gialli oltre che articoli di divulgazione scientifica.

Francesca Delle Vedove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

