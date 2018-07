Castelli e ville patrizie Una vacanza storica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NUOVE PROPOSTETrascorrere una vacanza nella casa in cui ha vissuto il poeta John Keats, oppure in un castello, in un faro all'interno di una riserva naturale, in un antico mulino. O ancora, in una villa palladiana o in una dimora cinquecentesca arrampicata sui Colli Euganei. Potrebbe sembrare un privilegio destinato a pochi e invece è una formula di turismo esclusivo ma abbordabile, che sta prendendo sempre più piede in Italia, anche se ancora poco conosciuta. All'estero è ben consolidata, in particolare nel Nord d'Europa, e la propone...