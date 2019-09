Baccalà, i 10 anni del Festival da Isola Rizza fino a Sappada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOGiunto alla 10. edizione il Festival Triveneto del Baccalà è un tributo allo stoccafisso, al merluzzo nordico conservato per essicazione, che nel Nord Italia, ed in particolare nelle aree a dominazione veneziana, viene chiamato bacalà o baccalà. La competizione itinerante, coinvolge 23 rinomati ristoranti del Triveneto, impegnati a proporre le ricette più creative e innovative a base di stoccafisso. Fra le new entry più interessanti il nuovissimo Valbruna a Limena (Pd), lo storico e stellato Perbellini a Isola Rizza (Vr) e...