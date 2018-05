Vaccini, genitori novax si pentono sempre meno i ragazzi non protetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO I tentativi di convincimento da parte del dipartimento di prevenzione dell'Usl della Marca scalfiscono il muro delle famiglie novax trevigiane. Ma non lo sgretolano. Anzi. Ormai si è arrivati allo zoccolo duro. Restano poco più di 250 i bambini con meno di sei anni completamente scoperti. Non sono stati immunizzati. E in più le famiglie non hanno consegnato agli asili nemmeno una carta sulla loro situazione vaccinale entro il termine del 30 aprile. Nulla di nulla. Nemmeno la prenotazione dell'appuntamento con il dipartimento...