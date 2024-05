Concorso presidi scuola, prova preselettiva per 587 dirigenti scolastici il 23 maggio: requisiti e come partecipare

Concorso ordinario per reclutare 587 dirigenti scolastici.

Oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà l’avviso per lo svolgimento della prova preselettiva. La prova si svolgerà il 23 maggio.

«Continua il nostro impegno - dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - per garantire l’indispensabile immissione in ruolo di nuovi dirigenti che svolgono una funzione fondamentale nel sistema scolastico, nell’interesse dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola». Nelle schede seguenti, i particolari sulla procedura.

La prova preselettiva

La prova preselettiva si svolgerà in turno unico su tutto il territorio nazionale nella sede individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. Sarà il medesimo USR a rendere nota la sede almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.

La preselezione, spiega il ministero, si è resa necessaria, in base a quanto prevede il Regolamento del concorso, poiché il numero dei candidati che ha presentato domanda di partecipazione è superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a bando.

La prova scritta

Supererà la prova preselettiva e accederà alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. In ogni caso saranno ammessi anche tutti coloro che, all’esito della preselezione, avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

La prova orale

La valutazione proseguirà quindi con la prova orale, che durerà almeno trenta minuti e si articolerà in tre parti: un colloquio sui temi trattati nella prova scritta, un test sulle competenze informatiche e un ulteriore test di lingua inglese.

I punteggi

Le commissioni assegneranno un totale di 230 punti, suddivisi in 100 punti per la prova scritta, 100 per quella orale e 30 per i titoli accademici e professionali presentati.

La graduatoria

Al termine delle valutazioni, sarà stilata una graduatoria di merito basata sui punteggi accumulati. In caso di parità di punteggio, sarà applicato un criterio di preferenza basato sul genere, dando precedenza ai candidati maschi.