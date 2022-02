GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Non rispondeva da qualche giorno né al citofono né al telefono. Nessuno l'aveva più vista. Ieri mattina, dopo l'ennesima giornata in cui non ha dato notizie di sé, non rispondendo alle chiamate, è scattato l'allarme. È stata inoltrata la segnalazione ai soccorsi: sul posto, in via Postumia Centro, si sono presentate le forze dell'ordine con i vigili del fuoco e il personale sanitario. E hanno trovato l'inquilina in casa senza vita. Un episodio che ha destato scalpore in paese, vista la giovane età della donna. È accaduto alle 11.30 in una casa nel cuore di Gorgo al Monticano, non lontano dalla sede del Municipio.



La 45enne residente nell'abitazione non rispondeva alle chiamate dei conoscenti ormai da qualche giorno. La signora viveva sola e non usciva nemmeno per fare la spesa. Nessuno sapeva dove fosse finita. Pensando al peggio, la chiamata ai soccorsi a quel punto è stata automatica. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento di Motta di Livenza. I pompieri, al loro arrivo, hanno provveduto all'apertura della porta dell'abitazione. Entrati in casa, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della quarantacinquenne. La causa della morte sarebbe stata naturale e purtroppo risale ormai a qualche giorno fa. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 provenienti dall'ospedale di Oderzo per le verifiche mediche e i carabinieri per i rilievi di legge.



Subito avvertita di quanto stava accadendo sul posto era presente anche la sindaca Giannina Cover. Proprio la prima cittadina, poco dopo, ha allertato l'azienda Servizi Fre per il trasferimento della salma. Il feretro, recuperato poco dopo, si trova ora in una delle celle mortuarie della Casa Funeraria di via Postumia a Gorgo. In attesa di sapere quando programmare il rito funebre. (gr)