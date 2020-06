IL RINVIO

SILEA La prossima settimana, da venerdì 3 luglio a domenica 12, per dieci giorni, ci sarebbe stata la 29esima Festa dea sardea, uno degli appuntamenti estivi e popolari più partecipati tra il verde dell'Alzaia sul Sile a Silea, alla centrale idroelettrica. Un evento dove sarde, birra, vino e musical l'avrebbero fatta da padrone per migliaia di persone. Invece gli organizzatori del Gruppo Sile Folk hanno dovuto fare i conti con il post dell'emergenza sanitaria coronavirus. E cancellate di conseguenza sono state la tradizionale discesa folcloristica lungo il Sile di domenica 5 luglio, da ponte dea Goba a Treviso fino alla centrale di Silea, il carnevale estivo sull'acqua con colorate e pazze imbarcazioni, e il raduno Triveneto dei camperisti.

DIFFICOLTÀ

Gli organizzatori, capeggiati dal presidente Giuliano Zanette, hanno alzato bandiera bianca, prima di tutto la sicurezza e la salute, poi il resto. «Dispiace non aver programmato la festa, ma era impossibile gestire l'aggregazione. Sarebbero state come sempre serate di festa tra lo stand gastronomico e la musica, con gente in arrivo da varie località della Marca e dal veneziano per trascorrere un paio d'ore nel verde e il fresco lungo il Sile». Prosegue Zanette: «Non abbiamo sbagliato a rinviare la manifestazione visto che anche in questi giorni tante altre iniziative vengono cancellate, non è possibile, viste le giuste restrizioni, gestire migliaia di persone. Ci sono decreti e regole e le responsabilità sono troppe per noi organizzatori. La festa deve essere festa, in allegria e compagnia, con gruppi di persone, la musica e il ballo, impossibile tutto ciò. Un anno di stop e pronti a ritornare nell'estate 2021».

I NUMERI

Sarebbero state dalle 25mila alle 30mila le persone dei 10 giorni a degustare tonnellate di sarde in saor cucinate coinvolgendo tra addetti alle cucine, camerieri, addetti al bar, alla sicurezza, un centinaio di persone. La festa si è fermata ma non la solidarietà che da sempre contraddistingue il Gruppo Sile Folk. E di recente sono stati versati 5000 euro all'Associazione Per mio figlio dell'ospedale Cà Foncello di Treviso, per l'emergenza coronavirus, quindi un contributo alla Caritas parrocchiale di Silea unitamente a prodotti alimentari per le famiglie in difficoltà e aiuti ad altre realtà.

Michele Miriade

