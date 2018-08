CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO Liberi e Uguali, coalizione presentatasi alle elezioni il 4 marzo, si avvia a costituirsi come vero e proprio partito e anche in Polesine ci si prepara a questo passaggio. Confluirà in LeU anche Sinistra Italiana che in Polesine vede come modello di ripartenza delle forze progressiste la recente vittoria di Omar Barbierato al Comune di Adria. Barbierato è diventato sindaco con una lista civica e senza l'appoggio dei partiti tradizionali. Per Mirko Bolzoni, esponente polesano di LeU, «questo ha insegnato come la gente sia in...