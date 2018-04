Ecoambiente, in arrivo gli stagionali per l'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RACCOLTA RIFIUTIROVIGO Un incontro giudicato positivamente dalla Cgil, quello del 9 aprile scorso: il sindacato ha apprezzato gli sforzi fatti da Ecoambiente, società che ha in gestione la raccolta dei rifiuti in provincia di Rovigo, volti a migliorare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. Azioni che seguono le richieste avanzate nei mesi scorsi, anche se la Cgil promette di non abbassare la guardia. A spiegare i dettagli dell'incontro avuto con i vertici di Ecoambiente all'inizio della scorsa settimane è Davide Benazzo,...