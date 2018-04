CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DELTA DEL POROVIGO Con la novità della ex maratonina del delta del Po di Albarella è stata presentata ieri mattina a Palazzo Celio la nona edizione del circuito podistico Adriatic Lng, gara a tappe nel delta polesano. Otto i Comuni interessati per la realizzazione delle nove gare col primo appuntamento già mercoledì 25 Aprile a Corbola. Da singole manifestazioni podistiche, la trasformazione con Maurizio Preti in circuito con un costante crescendo di partecipanti: lo scorso anno più di 5 mila presenze nelle 8 tappe del circuito, con un...