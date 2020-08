CINEMA ALL'APERTO

ROVIGO Si aggiunge un nuovo appuntamento per CineSet, la rassegna estiva dedicata alla settima arte. Oggi lo sponsor principale Asm Set, l'azienda partecipata del Comune che si occupa della vendita di luce e gas, presenterà il programma della serata prevista per questo mese al Polo Natatorio di viale Porta Po. La magia del cinema sotto le stelle, quindi, tornerà ad avere 25 serate di proiezioni all'aperto per rendere memorabile l'estate dei rodigini alle prese con le diverse limitazioni legate al Covid. La rassegna cinematografica è stata inaugurata giovedì 2 luglio nel parco del castello di Rovigo, in occasione del primo degli eventi dedicati allo shopping. Tutte le serate, a ingresso gratuito, hanno registrato il sold out, visto che i posti sono limitati per via dell'emergenza sanitaria ancora in corso, e hanno ottenuto il gradimento del pubblico che ha assistito alle proiezioni in centro storico e nelle frazioni.

L'azienda energetica polesana è lo sponsor principale dell'iniziativa organizzata da Pro Loco Rovigo e Comitato Provinciale Unpli con il patrocinio del Comune di Rovigo e del Coni Comitato Provinciale di Rovigo, con il sostegno della Regione e l'aiuto della Fiab. Il programma completo è consultabile sul sito www.asmset.ro.it, al quale si accede per riservare il proprio posto a sedere. La partecipazione è gratuita, tuttavia sarà obbligatoria la prenotazione per ragioni di sicurezza sanitaria. Per poter accedere agli spettacoli sarà necessario esibire la prenotazione ed essere muniti di modulo di autocertificazione. In caso di maltempo il calendario potrà subire delle modifiche. I prossimi spettacoli sono: lunedì 17 agosto al campo sportivo di Roverdicrè con Adorabile nemica di Mark Pellington; giovedì 20 ai giardini delle Due Torri con La Casa dei Libri di Isabel Coixet, venerdì 21 al parco delle scuole di Concadirame con Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton; lunedì 24 alla piastra polivalente di Mardimago con Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; giovedì 27 ai giardini Due Torri con Quella sera dorata di James Ivory; Venerdì 31 al campo da calcio di Sarzano con Domani è un altro giorno di Simone Spada.

