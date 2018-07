Incubo fitofarmaci: assemblea a Castoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TIMOREBELLUNO Se nascerà o meno un comitato, lo si valuterà con il tempo. Per ora la popolazione del Castionese vuole sapere. La sua resistenza silenziosa all'avanzata dei fitofarmaci nel territorio verrà apertamente dichiarata questa sera, in un'assemblea di quartiere convocata nella sede del Circolo Val Cicogna a Castoi. Nulla di ufficiale, nulla di battagliero. La piccola comunità vuole partire da alcune certezze e da qualche considerazione per capire come difendersi. «Per ora ci riuniremo nella sede del Circolo per leggere insieme...