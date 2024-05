Elezioni europee, Schlein conferma faccia a faccia con Meloni e promuove referendum sul Jobs act: «Tanti del Pd daranno una mano»

Si avvicina il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. In vista delle elezioni europee del 8 e 9 giugno, i rispettivi staff politici sarebbero al lavoro per organizzare il confronto in tv tra la leader di Fratelli d'Italia e la segretaria del Pd.

Meloni - Schlein: sì al confronto tv, staff al lavoro

Il confronto con Giorgia Meloni «ci sarà, io non ho mai cambiato idea, come e dove vogliono.

Non è ancora deciso, stiamo discutendo, penso sia un momento di chiarezza utile al Paese». Lo ha detto Elly Schlein a Tagadà.

Il referendum per abolire il Jobs act, Schlein: «Tanti del pd daranno una mano alla raccolta firme»

La segretaria dem ribadisce l'inversione a U rispetto al Jobs act e conferma una linea oltranzista, contraria alla riforma del lavoro voluta dal precedente segretario del Pd, e allora premier, Renzi nel 2014. Elly Schlein dice di guardare con molto interesse al referendum promosso dalla Cgil. «Ogni iniziativa del sindacato la guardiamo con grande attenzione, nel rispetto della sua autonomia. Mi aspetto che tanti e tanti del Pd diano una mano con quella raccolta» firme per il referendum sul Jobs act, ha spiegato ancora alla trasmissione condotta da Tiziana Panella.

La Cgil sta raccogliendo le firme per proporre quattro referendum: due quesiti referendari sono sui licenziamenti, uno sul superamento del contratto a tutele crescenti introdotto con il Jobs act previsto per gli assunti dopo l'entrata in vigore della normativa con l'esclusione del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo; il secondo sull'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo previsto per i lavoratori delle piccole imprese in luogo del reintegro.