Valdastico, Zanettin ci riprova nonostante le chiusure trentine, e investe Salvini: «Completare la A31 verso nord»

ROMA - La Pi.Ru.Bi., la autostrada Valdastico, rimane un'incompiuta a nord da numerosi decenni. Anche ultimamente sono tornate le polemiche, già attive periodicamente da anni, sul fatto che il Trentino sarebbe molto recalcitrante, per motivi ambientali, ad accogliere l'arrivo della infrastruttura. Puntando tutto soprattutto sulla Valsugana per i rapporti verso il Veneto.

Ora torna rimettere sul tavolo della discussione il progetto nord il senatore vicentino di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. «Completare l'autostrada Valdastico A31 verso nord sulla A22, che secondo la concessione originaria avrebbe dovuto svilupparsi tra Rovigo, Vicenza e Trento e che invece ad oggi è aperta al traffico solo tra Rovigo e Piovene Rocchette (a nord di Vicenza, nell'Altovicentino)». Lo chiede Zanettin in una interrogazione presentata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

«L'autostrada - spiega Zanettin - è un'opera strategica e di preminente interesse nazionale in ragione delle sue caratteristiche di potenziamento del collegamento tra il corridoio europeo» mediterraneo «e quello »scandinavo-mediterraneo«. In particolare, il tratto verso nord migliorerebbe, tra le altre cose, i collegamenti tra Veneto e Trentino Alto Adige, ridurrebbe la congestione di traffico, aumenterebbe la sicurezza dei tratti autostradali per i quali si creerà un'alternativa e produrrebbe un bilancio ambientale di vasta scala positivo». «Ho chiesto pertanto al ministro delle Infrastrutture - aggiunge - se condivide con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto la necessità di completare a nord la A31, quale sia la sua posizione nei confronti della scelta di realizzare l'autostrada secondo il tracciato Pedemonte-Rovereto sud e se, nel caso in cui le amministrazioni interessate non raggiungano la necessaria intesa, intenda dare indicazioni affinché la concessione sia messa a gara prima della scadenza al 31 dicembre 2026».