Non rientra dalla passeggiata, 65enne scompare nel nulla: decine di volontari in campo per trovare Doriano

LIMANA (BELLUNO) - Non rientra dalla passeggiata: Doriano Gasperin, sessantacinquenne limanese residente a Polentes in via Zampieri, pensionato impegnato nel mondo venatorio e del volontariato è scomparso da ieri pomeriggio, 11 novembre, e da stamattina sono in corso estese ricerche. In campo diverse squadre dei vigili del fuoco, del Soccorso alpino e dei soci della Riserva di caccia di Limana. L'elicottero Drago sta sorvolando la zona delle cave di Praloran. La macchina dell'uomo sarebbe stata ritrovata in riva al Piave.

Chi lo avesse visto avvisi tempestivamente il 112.