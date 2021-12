LO STOP

VENEZIA E adesso che ne sarà della concessione dell'autostrada Brescia-Padova? Sarà revocata e messa a gara? La domanda non è peregrina se si pensa che la convenzione del 9 luglio 2007 tra Anas e A4 spa ha prorogato la concessione della Brescia-Verona-Vicenza-Padova al 31 dicembre 2026 in funzione della realizzazione della Valdastico Nord. Solo che la Valdastico la vuole ancora il Veneto, ma - notizia di ieri - non la vuole più Trento. È successo che il consiglio regionale del Trentino Alto Adige ha approvato una mozione dei Verdi che smentisce la scelta della Valdastico. E la Lega, messa ai voti la proposta, è finita in minoranza, con la Svp ad appoggiare il documento dei Verdi.

LA MOZIONE

Il documento impegna ad «intensificare il confronto sia all'interno della Regione sia con le autorità competenti a livello nazionale ed europeo sulle scelte strategiche in materia di infrastrutture di transito che riguardano la nostra Regione, al fine di ricercare possibili alternative a progetti di nuovi tratti autostradali in coerenza con gli impegni della difesa del clima, della tutela della salute della popolazione, dell'obiettivo prioritario di trasferire il traffico pesante su ferrovia lungo l'intero corridoio del Brennero e nel rispetto del Protocollo trasporti della Convenzione delle Alpi che chiede di astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino». Anche se redatto in termini più ampi, il testo così approvato - sottolineano in una nota i Verdi - è una smentita del progetto per la Valdastico, fortemente voluto dal Veneto e che, arrivando fino a Rovereto, porterebbe sulla A22 e così in tutta la Regione Trentino Sudtirol un ulteriore e massiccio traffico pesante. «La Valdastico è un'opera infrastrutturale insostenibile e che non va realizzata. E noi continueremo a vigilare ricordando costantemente alle maggioranze regionali e delle due province a essere coerenti con il testo approvato in consiglio regionale», scrivono ancora i Verdi. E contro il prolungamento della Valdastico si sono pronunciati anche alcuni Comuni trentini, da Pomarolo a Pergine Valsugana, da Rovereto a Vallagarina.

Per il Veneto, invece, il prolungamento dell'A31 resta un'opera strategica, tanto che c'è già il progetto definitivo fino al confine. Il Trentino doveva decidere se andare verso Sud, cioè Rovereto o verso Nord, verso Trento. Adesso, invece, lo stop politico. Con conseguenti risvolti: che ne sarà della concessione della Brescia-Padova?

Alda Vanzan

