Marano Vicentino. Morto dopo lo schianto in moto: dopo l'ipotesi di omicidio stradale, il Gip ordina la perizia sulla dinamica dell'incidente

MARANO VICENTINO (VICENZA) - Nuovo capitolo nella vicenda legata alla scomparsa di Giacomo Xotta, il 64enne che lo scorso 28 maggio, di rientro a casa in moto per il compleanno di suo figlio, era uscito di strada per poi impattare contro il terrapieno di via Carducci, morendo nonostante i tentativi di rianimazione. Infatti, dopo che la procura di Vicenza ha individuato un 19enne come possibile responsabile di una "spinta" che avrebbe fatto perdere il controllo del motociclo al 64enne, ora il Gip ha accolto l'istanza del Pm di incidente probatorio per una perizia cinematica sul sinistro.

Verrà dunque ricostruita la dinamica dell'incidente grazie al ramo della fisica che si occupa di descrivere il moto dei corpi. Una decisione giudicata con estremo favore dai familiari dell'uomo, assistiti da Studio3A che metterà a disposizione un consulente tecnico di parte, per le operazioni peritali.

Il 3 giugno era già stata fatta un'autopsia sul corpo della vittima: con questo accertamento era stata esclusa l’eventualità che Giacomo Xotta avesse accusato prima un malore: la sua morte è stata dovuta esclusivamente ai gravi traumi riportati in seguito all’incidente di cui è rimasto vittima.