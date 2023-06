Incidente a Portoguraro. Motociclista si schianta in moto contro la macchina operatrice: scaraventato sull'asfalto Foto

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Si schianta contro una macchina operatrice: un motociclista di Portogruaro finisce in ospedale. L'incidente è accaduto questa mattina, giovedì 1 giugno, lungo la strada metropolitana 70 in via san Giacomo a Portogruaro.

Tutto è al vaglio degli agenti della Polizia locale del distretto del Portogruarese, diretti da Thomas Poles, inviati sul posto della centrale operativa con due pattuglie.

Il motociclista, S.M. 30 anni di Portogruaro, stava percorrendo via San Giacomo quando, in prossimità di una curva già teatro di diversi incidenti, si è scontrato con la macchina operatrice condotta da D.A.G.M., 67enne di Fossalta di Portogruaro. Nel botto il portogruarese è volato con la moto finendo rovinosamente a bordo strada. Immediatamente è stato lanciato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto i sanitari di Portogruaro con l'ambulanza e i colleghi di Treviso, arrivati con l'elicottero che nel frattempo è atterrato poco distante.

Per permettere le operazioni di soccorso e per i rilievi gli agenti hanno dovuto chiudere la strada per circa un'ora. Il giovane motociclista è stato quindi trasferito in ospedale a Portogruaro dove si trova trattenuto in osservazione per essere sottoposto alla diagnostica. Grazie al supporto della Polizia locale, intervenuta in forze, la viabilità è stata ripristinata in tempi rapidi.