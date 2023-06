Schianto in centro a Verona, muore scooterista di 48 anni. Alla guida dell'auto un turista, indagato per omicidio stradale

VERONA - Un uomo è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita la sera di giovedì 29 giugno a Verona in seguito ad uno scontro tra un'auto ed un scooter, nel centrale Corso Porta Nuova.

La moto, con due persone a bordo, entrambe 48enni, era diretta verso Piazza Bra quando, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con un'autovettura con targa slovacca che, proveniente dalla corsia opposta, stava svoltando a sinistra. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti dello scooter: il passeggero è deceduto all'istante, nello schianto, il conducente ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale a Borgo Trento, accolto in codice rosso.

Il turista sloveno di 44 anni che era alla guida dell'auto è indagato per omicidio stradale. Era in vacanza con la famiglia sul lago di Garda.