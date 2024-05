Cornuda. Papà di 40 anni muore nel sonno. Gli amici lanciano una raccolta fondi per moglie e figli: già donati più di 8mila euro

CORNUDA (TREVISO) - Papà di 40 anni muore nel sonno, raccolta fondi per aiutare la moglie e i due figli. Gli amici di Filippo Esposito hanno lanciato una gara di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe: in tre giorni sono già stati superati gli 8mila euro. La notizia della sua morte ha scosso due comunità: quella di Cornuda dove il 40enne si era trasferito e lavorava come operaio, e quella di Minori (Salerno), il gioiellino della Costiera amalfitana in cui era nato.

«Pippo ha lasciato in tantissimi di noi un'impronta indelebile con la sua generosità, il suo animo gentile e il suo sorriso. Ora è il momento di ricambiare, e fornire un supporto concreto ai suoi cari. Ogni donazione, per quanto piccola, sarà un tributo alla sua memoria e un gesto tangibile del nostro affetto per lui e la sua famiglia» scrivono gli amici. All’appello stanno rispondendo in molti, tanto che in tre giorni sono già stati raccolti più di 8mila euro, segno di grande partecipazione e commozione nei confronti della famiglia di Filippo. La raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: aiutaci-a-sostenere-la-famiglia-di-filippo-esposito .

Esposito è mancato la notte del 1° maggio: un malore lo ha stroncato nel sonno. Solo pochi giorni prima era tornato in Costiera amalfitana per festeggiare i 50 anni di matrimonio dei suoi genitori. Ma la festa ha presto ceduto il passo alla disperazione. Il 40enne faceva l'operaio alla DS Smith di Cornuda, ma aveva soprattutto una grande passione per la cucina, che lo aveva portato a lavorare in vari locali: dal ristorante “La Beccaccia” a 100% Pizza. Dava una mano anche al calcio Amatori Cornuda nella gestione del chiosco e in varie attività.