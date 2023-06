Incidente a Badia Polesine. Perde il controllo della Mercedes e si schianta contro altre tre auto parcheggiate Foto

BADIA POLESINE (ROVIGO) - Poco prima delle 20:30 di emrcoledì 28 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Roma, a Badia Polesine, per un’auto finita contro altre tre vetture parcheggiate, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.

I pompieri, accorsi da Rovigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’autista della berlina Mercedes è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.