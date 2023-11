Schio. Motociclista prende male una curva ed esce di strada: 27enne muore in rianimazione

SCHIO (VICENZA) - Un motociclista è uscito di strada, è stato portato in ospedale in gravi condizioni, ma non ce l'ha fatta. L'Incidente stradale è accaduto ieri sera, 23 novembre, intorno alle 23. Un 27enne di Bassano del Grappa alla guida di una moto Bmw Gs stava percorrendo la Sp 46 in direzione Vicenza quando è arrivato ad una curva. Nell'affrontarla è uscito di strada cadendo sulla destra. Ferito gravemente, è stato portato all'ospedale di Santorso dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Oggi, venerdì 24 novembre, invece, il terribile annuncio.