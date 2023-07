Maltempo, danni anche all'osservatorio di Asiago

ASIAGO (VICENZA) - Giovedì mattina,i vigili del fuoco sono intervenuti presso l'osservatorio astronomico di Asiago per mettere in sicurezza la scala esterna in ferro della cupola. Un tecnico dell'osservatorio si è accorto, che la scala in ferro a supporto dei manutentori era pericolante, fuori dai supporti probabilmente danneggiata dal forte vento dei giorni scorsi a rischio caduta. I vigili del fuoco saliti sulla sommità dell'osservatorio, hanno staccato del tutto i tre pezzi che compongono la scala, calandola fino a terra.

Le operazioni di messa in sicurezza dell'osservatorio da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.