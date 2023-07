DOLO - La tecnologia al servizio dell'emergenza e soprattutto il senso di altruismo all'origine della disponibilità manifestata da alcuni possessori di droni per aiutare le tante persone che hanno avuto danni sui tetti. E' il caso di Benedetta Bertellini di Sambruson che si è offerta di mettere a disposizione il suo drone per favorire interventi di verifica dello stato delle abitazioni colpite dagli eventi meteorologici. Al posto di impalcature, costose, al momento peraltro quasi impossibili da trovare e con tempi lunghi per la rilevazione dei danni, un sistema più rapido ed efficace come quello dei droni che consente di verificare in pochi minuti lo stato della copertura danneggiata, eventuali tegole spezzate o guaine danneggiate.

Un vantaggio anche per accelerare l'invio della documentazione se si è assicurati o per la richiesta di preventivi. Specializzata in rilevi strumentali, Benedetta Bertellini ha pensato dunque di offrire la propria professionalità in soccorso degli altri.

"Dispongo di un drone non professionale ma che utilizzavo per uso personale. Vista la situazione e vedendo che molte aziende hanno pubblicizzato su internet la possibilità dell'utilizzo del drone per questa emergenza, ho ritenuto che, avendo del tempo a disposizione, sarebbe stato giusto dare la mia disponibilità gratuitamente a coloro che ne avessero avuto bisogno".

SOLIDARIETA'

"In questo momento nel quale ci sono grandi problemi da risolvere per tante persone, non mi sembrava giusto chiedere un compenso, perché queste persone avranno sicuramente tante e più consistenti spese da affrontare. Inoltre, credo molto nel senso di comunità e mi pareva giusto che in questi frangenti fosse davvero importante poter essere d'aiuto perché questa volta è capitato ad altri ma in futuro potrebbe accadere a me di avere bisogno di aiuto".

Ha già avuto richieste? "Sì. Qualcuno di Sambruson mi ha chiesto un sopralluogo, oggi (ieri, nd.r.) devo fare un intervento a Fiesso d'Artico e sono stata impegnata anche a Cazzago di Pianiga. Purtroppo tutto il territorio è stato colpito e immagino che saranno in molti ad avere bisogno di verifiche".

C'è qualche suggerimento che intende dare?

"Per i rilevamenti é importante affidarsi a persone esperte nell'uso del drone. Non dev'essere usato come un giocattolo ma con professionalità ed attenzione." Non è la sola dimostrazione di grande solidarietà, nei social, infatti si scopre l'annuncio del trevigiano di Resana, Maurizio Casarotto: "Regalo coppi, tolti per il fotovoltaico, a chi ne avesse bisogno dopo le tempeste di queste settimane'. Un altro bel gesto di generosità. Intanto è confermato per venerdì 28 luglio, alle 16, in Municipio il tavolo di lavoro convocato dal sindaco Gianluigi Naletto ed al quale sono invitati i sindaci rivieraschi coinvolti, consiglieri regionali e parlamentari del territorio. Si affronterà il tema delle problematiche legate al rimborso dei danni, sia al patrimonio pubblico che privato, dovuti al maltempo, con l'obiettivo che il Governo accolga la richiesta, conseguente alla dichiarazione dello Stato di Emergenza Regionale, di accesso al Fondo Nazionale della Protezione Civile per i ristori.