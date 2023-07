Dolo, la città devastata dalla grandine gigante. Lo strazio del residente: «80mila euro di danni, auto distrutta e casa bombardata» Video

DOLO - Un vero e proprio bombardamento di ghiaccio quello che ha colpito la Riviera del Brenta la notte tra il 19 e il 20 luglio. Dolo tra i centri più colpiti. I residenti raccontono di aver sentito un vero e proprio boato, poi chicchi di grandine grandi come palline di tennis che hanno “bucato” palazzi e distrutto automobili.

Francesco, imprenditore 51enne, vive a Dolo in via Pastore da vent'anni e una cosa così non l'aveva mai vista. Ora spera che l'assicurazione copra tutto: «Ho almeno 80mila euro di danni». Le testimonianze dei cittadini. (servizio di Emiliana Costa)