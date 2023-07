CAMAPGNA LUPIA - Non c’è pace per il territorio della Riviera del Brenta, devastato dal temporale e dalla terrificante grandinata di mercoledì 19 luglio. Ora piove dentro i fabbricati, ma le imprese edilizie della zona non ce la fanno a far fronte a tutte le richieste di intervento. La grandine ha letteralmente sbriciolato i tetti delle case realizzati con coppi di terracotta, ma ha danneggiato anche quelli con tegole in cemento. Non è andata tanto meglio neppure alle coperture in fibrocemento ed eternit di fabbriche e capannoni agricoli.

MATERIALE INTROVABILE

Risulta già assai difficile reperire materiale edilizio e i coppi in terracotta sono praticamente introvabili. Anche individuare chi sostituisce i vetri è quasi impossibile, così come un carrozziere disposto a riparare le auto e men che meno riuscire a reperire cristalli delle macchine. E non manca già chi si lamenta di aumenti scriteriati dei prezzi del materiale edile e della manodopera. In attesa di trovare qualche azienda disponibile, qualcuno è ricorso al fai da te, stendendo sui tetti danneggiati teli di plastica per proteggersi dall’acqua piovana. Acqua che è regolarmente caduta in abbondanza nella zona durante il forte temporale che ha imperversato durante la notte tra venerdì e sabato. Se dopo la tempesta di mercoledì le aziende più colpite dal maltempo erano rimaste bloccate solamente per il tempo strettamente necessario per il ripristino provvisorio degli edifici, dopo l’ultimo temporale hanno dovuto cessare completamente l’attività lavorativa perché ci pioveva dentro.

ATTIVITÀ BLOCCATE

Come è successo al calzaturificio “Panizzolo Antonio”, ubicato nella zona industriale di Fossò, una azienda che produce snikers di alta qualità con l’impiego di una ventina di operai. «Dopo i danni di mercoledì arrecati sul tetto della fabbrica dalla grandine, con il temporale della scorsa notte l’acqua piovana è penetrata in fabbrica dal soffitto, rendendo impossibile continuare l’attività - fa sapere l’imprenditrice Raffaella Panizzolo - Prima di ricominciare è necessario intervenire sul tetto, sempreché ci sia qualche impresa disponibile».

CASE SCOPERCHIATE

In via Piove a Fiesso d’Artico le abitazioni con il medesimo problema di infiltrazione dell’acqua piovana sono varie decine. Ad avere subìto danni per oltre 50mila euro è anche la floricoltura di Luca Terrin di via Ponte Alto 9 a Fossò. La grandine ha distrutto tutto: piante, ortaggi, serre, capannoni e il tetto di casa. Tutta l’area commerciale è stata dichiarata priva di sicurezza e chiusa “sine die”.

LA TESTIMONIANZA

Paolo Ceccon è un pensionato che abita in via Provinciale sud 145 a Fossò. «Non ho più niente di intatto - dice - I tetti della mia abitazione e di un magazzino adiacente non esistono praticamente più. Non si sono salvate neppure le grondaie in rame, che sono state letteralmente perforate da chicchi di grandine che sembravano proiettili. Due vetture sono rimaste seriamente danneggiate. Avevo provato a uscire da casa per ricoverarle in garage, ma ho dovuto desistere perché sono stato subito colpito dalla grandine. Non so se avrò la forza economica per sostenere tutti i danni».

PALAZZI STORICI

Hanno subito danneggiamenti anche molti edifici pubblici dei paesi colpiti dalla grandine. Una delle lesioni più gravi ha interessato lo storico palazzo veneto Zorzi/Colonda Marchesini che ospita il municipio di Campagna Lupia. L’antica copertura in coppi di terracotta dell’edificio non ha resistito agli urti della grandine e ora sarà necessario intervenire urgentemente per evitare infiltrazioni d’acqua che potrebbero arrecare ulteriori danni all’interno dell’antico palazzo.

FERITA DALLA GRANDINE

Sempre a Campagna Lupia, mercoledì sera, una donna è stata colpita in faccia da un chicco di tempesta che gli ha provocato una seria ferita. Tramortita, è stata soccorsa e ricoverata al pronto soccorso di Dolo.