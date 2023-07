Maltempo, forti temporali in Veneto, colpiti Riviera del Brenta e Miranese. 130 richieste d'aiuto

VENEZIA - Molte chiamate anche oggi, 22 luglio 2023, ai vigili del fuoco, tra le province di Venezia e Padova, per un nuovo forte temporale che si è rovesciato nel primo pomeriggio, in Veneto. Si tratta comunque, secondo quanto riferito, di interventi di poco rilievo rispetto ai giorni passati, relativi alla caduta di rami e piante. In provincia di Venezia sono in corso una quarantina di interventi, lungo la Riviera del Brenta nei comuni di Dolo, Mira, Mirano e Santa Maria di Sala ma anche sul litorale, come a Bibione. Altri interventi si svolgono nella provincia limitrofa di Padova, poi in quelle di Vicenza e Verona, per un totale di circa 130 richieste di intervento.